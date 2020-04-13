20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? Yasak ne zaman kalkacak?

Ülkemizde corona virüs salgını nedeniyle pek çok önlem ve tedbirler alınmaya devam ediyor. Son olarak hafta sonu 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hal böyle olunca 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu sorusunun yanıtı aranmaya başlandı. Bu yaş grubu için yasağın ne kadar süreceği merak edilirken internet üzerinden araştırmalar da devam ediyor. Buna göre; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

Ülkemizde Covid-19 salgını önlem ve tedbirleri kapsamında bazı alanlarda değişiklikler yapılırken son olarak 2 gün olmak ve hafta sonunu kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu durumun ardından 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Buna göre; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

İşte yanıtı!