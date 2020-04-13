Arkadaşı merak etti, evinde öldüğü ortaya çıktı

İddiaya göre, Seyhan ilçesindeki Karasoku Mahallesi'nde 4 katlı bir evin üçüncü katındaki dairede yalnız yaşayan Hamdi Çelik'ten arkadaşları 3 gündür telefonla aramalarına rağmen haber alamadı. Çelik'in evine gelen arkadaşı Nezir Tunç, kapıyı açan olmayınca polisi aradı. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeriye giren ekipler, Çelik'in yerde hareketsiz yattığını gördü.

Eve sevk edilen sağlık ekipleri Çelik'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Çelik'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

SON DAKİKA: SKANDAL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI! KİLİSEDE MASKELERİNİ ÇIKARIP...

Son dakika: 1 milyon TL ödülle aranan terörist hastaneye kaldırıldı!

69 YAŞINDAKİ ADAM ZEHİRLİ GÖZLEMEDEN ÖLMÜŞTÜ! KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!