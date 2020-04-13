BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? 2020 Açılış kapanış saatleri

Corona virüs salgını nedeniyle market çalışma saatleri vatandaşların en merak ettiği konular arasında yerini aldı. Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından sabah saatlerinden itibaren marketlere giderek ihtiyaçlarını almak isteyen vatandaşlar "Marketler kaça kadar açık?" sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? İşte marketlerin açılış kapanış saatleri 2020!

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Corona virüs salgını nedeniyle market çalışma saatlerinde değişiklikler olmuştu. Öte yandan hafta sonunu kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar eksiklerini tamamlamak, ihtiyaçlarını gidermek için marketlere gittiler. Bu bağlamda; marketler kaça kadar açık sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Haberimizin içerisinden BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.