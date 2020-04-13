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Coronavirüs korkusu canından etti

Bursa'da koronavirüs korkusu nedeniyle evinde sürekli temizlik yapan , çamaşır suyu ve tuz ruhundan çıkan klorin cgazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.4.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 15:13 ABONE OL
Coronavirüs korkusu canından etti

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesindeki Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs nedeniyle 4. Açelya Sokak üzerinde bulunan evinden çıkmayarak izole hayatı yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Mukaddes Tunç, dezenfekte etmek için evini sürekli temizlemeye başladı. Temizlik sırasında çok fazla çamaşır suyu kullanan Tunç, tuz ruhunu da karıştırınca ortaya çıkan klorin gazını soluması sonucu fenalaşarak yere yığıldı. Mukaddes Tunç'un yerde hareketsiz yattığını gören ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin evdeki ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tunç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tunç'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsiden önce ilk olarak koronavirüs testinin yapılacağı, testin pozitif çıkması halinde ise kadının direkt olarak defnedileceği, negatif çıkması halinde ise otopsinin yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

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Coronavirüs korkusu canından etti
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