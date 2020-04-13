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Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde! ve son depremler listesi BURADA...

Ülkemizin Kuzey Anadolu ve aktif fay hatları üzerinde yer alan ve aktif deprem kuşağında yer alan ülkemizde gerek yurtiçi gerekse yurtdışı kaynaklı irili ufaklı depremler meydana geliyor. Tüm bu depremlerden haberdar olmak isteyen vatandaşlarımız ise arama motorlarında yoğun olarak Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde! Şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya devam ediyor. İşte ve son depremler listesi verileri…

Giriş Tarihi: 13.4.2020 22:10 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 22:08 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...

Aktif fay hatları ve deprem kuşağı içerisinde yer alan ülkemizde pek çok irili ufaklı deprem meydana geliyor. Son depremlerden haberdar olmak isteyen vatandaşlarımız arama motorlarında Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde! Şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya devam ediyor. İçeriğimizde en güncel deprem bilgilerini bulabilirsiniz. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...
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