Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Drone ile yapılan polis denetiminde şaşırtan görüntü!

Drone ile yapılan polis denetiminde şaşırtan görüntü!

Sultanbeyli'de polisin drone ile yaptığı denetim sırasında ilginç görüntülere şahit olundu. Çatıya çıkarak oturan gençlere "Ne işiniz var çatıda? İnin aşağı!" anonsu yapıldı. Çatıdan inen gençler, "Polisler burada da rahat bırakmıyor." şeklinde serzenişte bulundu. Daha sonra çatıdaki gençler aşağı indi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.4.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 10:14 ABONE OL
Drone ile yapılan polis denetiminde şaşırtan görüntü!

Sultanbeyli'de çatıya çıkan gençler, devriye ekipleri tarafından drone ile uyarıldı. Polis, gençlere, "Ne işiniz var çatıda? İnin aşağı!" anonsu yaptı. Gençler de polisin uyarısı sonrası aşağıya indi.

İstanbul'da çatıya çıkan gençlere 'Drone'la polis anonsu: "Çatıda ne işiniz var? Sosyal mesafeye de uymamışsınız" | Video

Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesinde drone'lu uygulama yaptı. Çatıdaki gençleri fark eden polis, çatıya yükselttiği drone ile gençlere uyarı anonsu yaptı.



BÖYLE SİTEM ETTİLER: "POLİSLER BURADA DA RAHAT BIRAKMIYOR" "

Polis anonsta, "Gençler şu an konuşan polis dronu. Çatıda ne işiniz var? Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hem sosyal mesafeye de uymamışsınız. Çabuk aşağı inin!" şeklinde uyarı yaptı. Bunun üzerine çatıdan inen gençler, "Polisler burada da rahat bırakmıyor." şeklinde serzenişte bulundu. Ardından çocuklar aşağıya indi.

Temizlik yaptı diye eşini bıçakladı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Drone ile yapılan polis denetiminde şaşırtan görüntü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA