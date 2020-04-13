EpttAVM, E Devlet ve eczanelerden ücretsiz maske başvurusu başladı! Ücretsiz maske sipariş formu doldurma ve telefona SMS mesajı alma

Corona virüsü (kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler her geçen gün arttırılıyor. Son olarak otobüslere ve marketlere maskesiz girilmesinin yasaklanmasının ardından vatandaşlarda da maske ihtiyacı oluşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada maskelerin ücretsiz olarak dağıtılacağını açıkladı. Epttavm ve E Devlet ile ücretsiz maske siparişi başvuru işlemleri ise hemen ardından başladı. Telefonlara gelecek SMS kodu ile ise eczanelerden de ücretsiz maske alınabilecek.

ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczanelerden de ücretsiz maske alınabileceğini açıkladı. Bakan Koca, ''Şuan 50-65 ile başlandı ve önümüzdeki saatler itibariyle arkadaşlarımız bunu bir plan dahilinde mesaj göndererek sağlamış oluyor. Bu bir düzen içerisinde gidiyor. Dolayısıyla burada vatandaşlarımız cep telefonuna mesaj ve kod gelmedikçe eczaneye gitmemeli. Kod geldiğinde de o kodla birlikte herhangi bir eczaneye giderek ücretsiz maskesini alabilir'' dedi.

PTT VE E DEVLET İLE ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞİ BAŞVURU İŞLEMİ

epttAVM'nin internet sitesinde oluşan yoğunluğun ardından ücretsiz maske başvuruları E Devlet ile de alınmaya başladı.

İşte detaylar;