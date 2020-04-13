ePttAVM ve eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı! Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır?

Corona virüsü yayılımını engellemek için alınan tedbirler kapsamında yeni bir karar bu hafta başında açıklandı. Toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunlu hale geldi. Diğer ülkelerdei halkın maske takması gerekip gerekmediği konusunda tartışmalar devam ederken, dünya genelinde doktorlar maske eksikliği ile baş etmeye çalışıyor. Türkiye'de ise ePttAVM ücretsiz maske dağıtımı yapıyor. E-Devlet maske sipariş sayfası üzerinden ya da ePttAVM internet sitesinden maske sipariş eden vatandaşlar, en kısa süre içerisinde maskelere ulaşıyor. Bu gelişmeler sonrasında eczanelerden de önemli bir karar geldi. Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı!

ECZANLERDEN DE ÜCRETSİZ MASKE ALINABİLECEK

Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm yurtta vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı PTT ve E Devlet üzerinden başladı.Yaşanan yoğunluk sonrası flaş bir karar alındı. İstanbul'da ücretsiz maskelerin eczaneler vasıtasıyla da ulaştırılmasına karar verildi. Vatandaşlar eczanelerden maskelerini ücretsiz olarak temin edebilecekler.

PTT VE E DEVLET İLE ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞİ BAŞVURU EKRANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maskelerin ücretsiz olarak dağıtılacağını açıklamasının ardından bedava maske için başvurularda başladı. Birçok kişi ücretsiz maske siparişi verirken, bazı vatandaşlar ise konu ile ilgili detaylı bilgileri ve başvuru ekranını araştırıyor.

Ücretsiz maske siparişi vermek için izleyeceğiniz adımlar şöyle;