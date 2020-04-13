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'Evde Kal' çağrılarını umursamayıp 'ne akın ettiler!

Çin'den tüm dünyaya yayılan salgını hayatı durma noktasına getirdi. Ülkemizde de bu salgına karşı ciddi mücadele veriliyor... Günlerdir vatandaşa "Evde Kal" çağrısı yapılmasına rağmen bugün 'nden gelen kareler şaşkına çevirdi. 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından, güneşli havayı da fırsat bilen vatandaşlar caddeye akın etti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.4.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 18:04 ABONE OL
'Evde Kal' çağrılarını umursamayıp Bağdat Caddesi'ne akın ettiler!

İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi evde kal çağrılarına rağmen vatandaşlarla doldu. Güneşi gören vatandaşlar caddeye akın ederken, bazılarının maske takmadığı görüldü.

MASKESİZ VATANDAŞLAR DA VARDI

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınında uzmanların evde kal çağrıları İstanbul'da yaz günlerini anımsatan hafta başında bazı noktalarda cevap bulamadı Ünlü Bağdat Caddesi'ni dolduran vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken bazıları da alışveriş yaptı. Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazıları da maskesiz caddeye çıktı. Öte yandan araç trafiğinin caddede arttığı görüldü.

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'Evde Kal' çağrılarını umursamayıp Bağdat Caddesi'ne akın ettiler!
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