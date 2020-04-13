İmam’ın hayır köşesi

İstanbul'daki Sarıyer İlçesi'ndeki Dedeman Camii'nde sadakataşı kültürü yaşatılıyor. Sarıyer Müftülüğü, Dedeman Camii görevlileri ve camii cemaati olarak başlatılan hayır köşesi hayırseverlerin desteğiyle bugün dokuzuncu gününe girdi.

CAMİDE GIDA VE TEMİZLİK MALZEMELERİ VAR

Sarıyer Dedeman Camii İmamı Abdussamet Çakır, hayır köşesi olarak tanımladığı cami içindeki köşenin hayırseverlerin desteğiyle büyüdüğünü söyledi. Genç imam cami içerisindeki ayrılan bölümde gıda ve temizlik malzemeleri olduğunu tek tek şöyle anlattı: "Bir mutfağın ihtiyacı olacak temel gıda maddeleri burada kahvaltılık malzemelerimiz ve devam eden raflarımızda da çocuklarımızın seveceği yiyeceği gıdalarımız var ve bu köşemizde de bir evin ihtiyacı olacak temizlik malzemelerimiz var."

İstanbul Sarıyer'de Dedeman Camii İmamı'ından hayır köşesi | Video

GENÇ İMAM "ALLAH HAYIRSEVERLERDEN RAZI OLSUN!" DEDİ

Dedeman Camii İmamı Çakır, "İmkânı olan ikram etsin, ihtiyacı olan alsın sloganıyla başlattığımız hayır köşemizde desteğinizi bekliyoruz. Cenab-ı Allah ülkemize ve bütün dünyaya bu salgından en kısa zamanda kurtarmayı nasip eylesin, Allah hayırseverlerimizden de ihtiyaç sahibi kardeşlerimizden de razı olsun!" dedi.