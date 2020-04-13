İzmir koronavirüs yoğunluk haritası son durum ne? Corona virüsü vakalarının İzmir’de ilçelere göre dağılımı nasıl? İşte detaylar

İzmir corona virüsü risk haritası ile ilçelere göre vaka dağılımı tablosu nasıl? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilçe ilçe İzmir corona virüsü son durum tablosunu geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda kamuoyu ile paylaşmıştı. Söz konusu tabloya göre nüfusun az olduğu bölgelerde vaka sayısının az olması dikkat çekerken ilçelere göre vaka dağılımı yoğunluğu merak konusu oldu. Peki, Corona virüsü vakalarının İzmir'de ilçelere göre dağılımı nasıl? İşte İzmir koronavirüs yoğunluk haritası…

İZMİR KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI! İZMİR'DE İLÇELERE GÖRE DAĞILIM NASIL?

Koronavirüs ile ilgili Bakan Koca'nın açıkladığı haritanın dışında yeni bir grafik çalışması yapıldı. Yeni grafikte ısı haritası yöntemiyle Koronavirüs'ün İzmir'deki dağılımı gösterildi.

İşte geçtiğimiz günlerde paylaşılan o harita;