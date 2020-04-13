Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir koronavirüs yoğunluk haritası son durum ne? Corona virüsü vakalarının İzmir’de ilçelere göre dağılımı nasıl? İşte detaylar

koronavirüs yoğunluk haritası son durum ne? Corona virüsü vakalarının İzmir’de ilçelere göre dağılımı nasıl? İşte detaylar

Dünya genelinde çok sayıda insanın ölümüne sebep olan corona virüsü, ülkemizde de gün geçtikte etkisini arttırmaya devam ediyor. tarafından açıklanıp ’nın covid-19 için oluşturduğu resmi internet adresinde tablo şeklinde paylaşılan verilere göre ülkemizde corona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı bin 198 oldu. Toplam vaka sayısı ise 56 bin 956’ya. Corona virüsü vakalarının büyük bir çoğunluğunun büyük şehirlerde olması nedeniyle 30 büyük şehrimize giriş çıkışlar kapatıldı. Bakan Koca geçtiğimiz günlerde corona virüsü yoğunluk haritasını paylaşmış ve ilçelere göre corona virüsü vaka ve vefat dağılımı ifade etmişti. Peki, İzmir’de en fazla corona vakası görülen ilçeler hangileri? Corona virüsü vakalarının İzmir’de ilçelere göre dağılımı nasıl? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.4.2020 16:08 ABONE OL
İzmir koronavirüs yoğunluk haritası son durum ne? Corona virüsü vakalarının İzmir’de ilçelere göre dağılımı nasıl? İşte detaylar

İzmir corona virüsü risk haritası ile ilçelere göre vaka dağılımı tablosu nasıl? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilçe ilçe İzmir corona virüsü son durum tablosunu geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda kamuoyu ile paylaşmıştı. Söz konusu tabloya göre nüfusun az olduğu bölgelerde vaka sayısının az olması dikkat çekerken ilçelere göre vaka dağılımı yoğunluğu merak konusu oldu. Peki, Corona virüsü vakalarının İzmir'de ilçelere göre dağılımı nasıl? İşte İzmir koronavirüs yoğunluk haritası…

İZMİR KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI! İZMİR'DE İLÇELERE GÖRE DAĞILIM NASIL?

Koronavirüs ile ilgili Bakan Koca'nın açıkladığı haritanın dışında yeni bir grafik çalışması yapıldı. Yeni grafikte ısı haritası yöntemiyle Koronavirüs'ün İzmir'deki dağılımı gösterildi.

İşte geçtiğimiz günlerde paylaşılan o harita;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir koronavirüs yoğunluk haritası son durum ne? Corona virüsü vakalarının İzmir’de ilçelere göre dağılımı nasıl? İşte detaylar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA