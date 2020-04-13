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Jandarmadan saklanan çocuğa sürpriz

'da jandarma ekiplerini görünce korkup hızla eve kaçan 6. sınıf öğrencisi Muhammed, o esnada kamera görüntülerine yansıdı. Görüntüleri gören jandarma ekipleri aileyi ziyaret ederek Muhammed'e oyuncak verip gönlünü aldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.4.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 15:09 ABONE OL
Jandarmadan saklanan çocuğa sürpriz

Antalya'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle jandarma ekipleri Pınarcık Mahallesi'ne devriye görevi yaptı. Bu esnada balık tutmak için dışarı çıkan 6. sınıf öğrencisi Muhammed Emin Durgun'un jandarmayı görünce bir anda geri dönüp hızla evine kaçışı kameralara takıldı.
Bunun üzerine jandarma ekipleri korkan çocuğun gönlünü almak için Durgun ailesini ziyaret etti. Kapıda jandarmayı görünce önce şaşıran Muhammed, durumu anlayınca rahatladı. Ziyarette küçük Durgun'a ekipler, jandarmadan korkmasına gerek olmadığını ama evde kalması gerektiğini söylediler. Jandarma ekipleri ayrıca Muhammed'e oyuncak hediye ederek gönlünü aldılar.

"CANIM SIKILDIĞI İÇİN ÇIKTIM"

Muhammed ziyaret sonrası jandarma ekiplerini uğurlayıp arkalarından el salladı. O gün evde canı sıkılınca bahçede dolaşırken kanala gitmek istediğini ama jandarmayı görünce hemen koşarak geri dönüp evin bahçesine saklandığını söyleyen Muhammed, büyüyünce jandarma olmak istediğini söyledi.

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Jandarmadan saklanan çocuğa sürpriz
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