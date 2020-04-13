Kaçak maskecilere 15 bin 930 lira para cezası kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kovid 19 tedbirleri kapsamında şehir genelinde operasyonlar yapıyor. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, ekiplerinde ilçe sınırları içinde denetimler yaptı. Dün saat 16.15 sularında ilçenin Şahintepe Mahallesi'nde kaçak maske üretimi yapıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde beş tane şahıs olduğu görüldü. Buradaki mekânda dokuz dikiş makinesi, kullanıma hazır 12 bin maske ele geçirildi.

TOPLAMDA 15 BİN 930 LİRA LİRA KESİLDİ

Sokağa çıkma yasağı kapsamında iş yerindeki dokuz kişinin her birine "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi" gereği 3 bin 186 lira idari para cezası kesildi. Toplam 15 bin 930 lira para cezası kesilmiş oldu. İş yerinin ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yaptığı belirlendiği için Başakşehir İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri mekânı mühürledi.