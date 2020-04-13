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Karantina yurtlarından böyle uğurlandılar

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çeşitli ülkelerden getirildikleri 'da yerleştirildikleri yurttaki karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar, halk oyunuyla memleketlerine uğurlandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.4.2020 21:22 ABONE OL
Karantina yurtlarından böyle uğurlandılar

Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çeşitli ülkelerden getirilen ve Fereli Sinan Efendi KYK Erkek Yurdu'na yerleştirilen 145 kişinin karantina süreci tamamlandı.

Yurt personeli, çıkış işlemleri öncesi karantinadan çıkanlara moral vermek için Burdur yöresine ait halk oyunu oynadı. Bu sırada yurtta kalan bazı vatandaşlar, oyun havasını pencerelerden izledi, alkış tuttu.

Yurttan ayrılanlardan bazıları karantinada geçirdikleri süre içinde kendilerine sunulan hizmet ve yakın ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti görevlilere ifade etti.



Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı 145 kişi, sağlık kontrollerinin ardından 11 araçla memleketlerine uğurlandı.

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Karantina yurtlarından böyle uğurlandılar
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