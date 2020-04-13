Kimliğimi kaybettim ne yapmalıyım? 2020 yeni çipli kimlik kartı nasıl çıkartılır?

Ülkemizde bulunan her vatandaşın Türkiye Cumhuriyet kimlik kartı almak zorundadır. 2 Ocak 2017 yılı itibari ile eski kimliklerin yerini, yeni çipli kimlik kartı aldı. Yeni kimlik kartı almak için 15 yaşını tamamlayan vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda biyometrik veri, biyometrik fotoğraf ve imzası alınır. İşlemleri tamamlandıktan sonra kimliklerini alırlar. Kişisel olan kimlik kartını kaybeden vatandaşlar ne yapmalı? Sorusuyla beraber başka şehirde nüfus cüzdanı nasıl çıkarılır? İşte tüm ayrıntılar…

KİMLİĞİMİ KAYBETTİM NE YAPMALIYIM?

Herhangi bir sebepten ötürü kimliğinizi kaybettiyseniz öncelikle kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda kayıp ve çalıntı bildirimi yapmanız gerekiyor. Bunun sonucunda kimlik kartınız iptal edilecektir. Yeni çipli kimliğimi kaybettim? Diyorsanız Alo 199 çağrı merkezini arayarak bildirim yapabilirsiniz. Ya da bulunduğunuz nüfus müdürlüğüne müracaatınız gerekecektir. Vakit kaybetmeden olası bir durum ile karşılaşmama açısından en yakın nüfus müdürlüğüne gereken belgeler ile gitmeniz gerekmektedir. Nüfus Müdürlüğünde bulunan yetkili kişiye nüfus cüzdanınızı kaybettiğinizi yenisi istediğinizi bildirin. Yetkili kişi size bir form uzatarak bu formu eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu form sonucunda kimlik kartı isteğiniz onaylanacaktır. Kimlik kartı çıkarmak biraz zaman alacağından dolayı vatandaşların kullanabilmesi için geçici bir kimlik kartı verilecektir. Geçici kimlik kartı normal kimlik kartı gibi yaptığınız işlemlerin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sorun, karışıklık çıkarmayacaktır. Başvurduğunu yeni kimlik kartının basılması sonrasında belirtilen adrese kimlik kartınız gönderilecektir.

NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM?

Kimliğini kaybeden kişi 15 yaşın altındaysa:

Nüfus cüzdanını kaybeden kişi 15 yaşın altında olması halinde kimlik başvurunuz" veliniz veya vekâletname ibraz edilen kişiler" tarafından yapılması gereklidir.

Kimliğini kaybeden 15 yaşın altındaki kişilerden Fotoğraf istenmemektedir.

Kimlik kartı çıkarmak için 25 TL kimlik çıkarma ücretini yatırmanız gerekmektedir.

Kimliği kaybeden kişi 15 yaşını tamamlamış ise:

Kimliğini kaybeden kişi 15 yaşını tamamladıysa eğer, şahsen başvuru yapmak zorundadır.

Başvuru yaparken "sürücü belgeniz, pasaportunuz, uluslararası aile cüzdanınız gibi başka bir fotoğraflı kimlik belgenizi" bulundurmak zorundasınız.

Yanınızda 1 adet Biyometrik Fotoğraf götürmeniz gereklidir.

Ayrıca kimlik çıkarmak için 25 TL ücretini yatırmış olmanız gereklidir.

KİMLİK KAYBETME CEZASI NE KADAR?

Kimlik kartlarını kaybedenler için herhangi bir ceza ücreti yoktur. Fakat kimlik çıkarmak için kimlik için değerli kâğıt ücreti ödemeniz gereklidir. Kayıp, çalıntı veya diğer yenileme durumlarında2019 yılında 45 TL olan bu ücret 2020 yılı için ücret 50

TL olarak belirtilmiştir. Çipli kimlik kaybetme cezası da 50 TL'dir.

NÜFUS CÜZDANI KAYIP İLANI

Nüfus cüzdanınızı kaybetmeniz halinde gazeteye hükümsüzdür ilanı vererek kimliğinizin geçersiz olduğu bildirilir ya da emniyet makamlarına müracaat edilirdi. Artık günümüzde gazeteye veya emniyete gitmeden kolay bir şekilde yeni kimlik kartı çıkarabilir ve eskini iptal ettirebilirsiniz. Yeni nüfus cüzdanı çıkarıldığı zaman kaybettiğiniz kimliğiniz hukuken geçersiz olur.

BAŞKA ŞEHİRDE NÜFUS CÜZDANI ÇIKARMA

Eğer ki İkamet edilen bölgeden farklı bir bölgede yaşıyorsanız kimlik kartınızın kaybedilmesi durumunda yeni kimlik kartının çıkarılması için ikamet edilen bölgeye gidilmesi gerekiyor. Farklı bir bölgede kimlik kartı çıkarılması mümkün değildir. Kayıp dışında, boşanma, fotoğraf ekleme ya da evlilik gibi nedenlerden dolayı kimlik kartlarının yenilenmesi talep edildiğinde bu işlem farklı şehirlerde yer alan nüfus müdürlükleri tarafından gerçekleştirilebilir.

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