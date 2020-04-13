‘Köpeğimizi ameliyata götürüyoruz’

İstanbul'da hafta sonunda sokağa çıkma yasağının ardından polis trafiğe çıkan sürücüleri denetledi. Cezai işlemlerin yapıldığı denetimde, köpeğini ameliyat için veterinere götüren çiftle ilginç diyalog kameralara yansıdı. Ekipler, Kağıthane'de denetimlerde bulundu. Trafiğe çıkan araçları durduran ekipler sürücülerin kimlik kontrollerini yaptı. Sağlık çalışanı olan sürücüler kontrollerinin ardından iş yerlerine veya evlerine gitti. Denetimler esnasında ilginç diyaloglar da yaşandı. Otomobil ile seyir halinde olan bir çifte polis neden çıktıklarını sordu. Çiftin köpeklerini ameliyat ettirmek için veterinere götürdüğünü söylemesi üzerine polis belge veya randevu kaydını görmek istedi. Araçtaki kadının cep telefonundan randevu kaydını göstermesi üzerine gitmelerine izin verildi.