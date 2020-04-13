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Koranavirüs hastası çarşafları bağlayıp hastaneden kaçtı

'de şoke eden bir olay yaşandı! Sarayköy ilçesinde yaşayan ve yeni tip coronavirüs testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Ufuk G. Tedavi için yatırıldığı hastanenin ikinci katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçtı. Bir süre sonra yakalanan Ufuk G. tekrar hastaneye getirildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 06:58 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 07:02 ABONE OL
Koranavirüs hastası çarşafları bağlayıp hastaneden kaçtı

Olay, Denizli Devlet Hastanesi'nde dün saat 23.00 sıralarında yaşandı. Sarayköy ilçesinde yaşayan Ufuk G. koronavirüs şüphesi ile Denizli Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.



ODADA OLMADIĞI FARKEDİLİNCE...

Koronavirüs testi pozitif çıkan Ufuk G.'nin odasında olmadığını fark eden görevliler, durumu hastanedeki güvenlik görevlilerine bildirdi. Hastanede yapılan araştırmada, Ufuk G.'nin ikinci kattaki odanın penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak zemine inip, kaçtığı belirlendi. Hastanedeki görevliler polise haber verdi. Yapılan araştırmada Ufuk G.'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesine gittiği tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından alınan Ufuk G. tekrar hastanede tedaviye alındı.

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Koranavirüs hastası çarşafları bağlayıp hastaneden kaçtı
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