Korona günlerinde çocuk dostu kitaplar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı icraat programı kapsamında Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce çalışma grubu oluşturuldu. Grup, 0-6 yaş grubu çocuklar için üniversitelerden görüş alarak, Türk ve dünya edebiyatındaki kitapları inceleyerek kitaplıklar oluşturuyor. Salgınla mücadele sürecinde izolasyon günleri için de aileler ve çocuklar için "çocuk dostu kitaplar" listesi hazırladı. Çocuk gelişimine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen 427 kitaptan oluşan listeye Genel Müdürlüğün web sayfasındaki "https://www.ailevecalisma. gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-dostu-kitaplistesi/" linkinden ulaşılabiliyor. Çocuk Dostu Kitaplar Projesi, bu süreçte çok önemli bir pedagojik hizmet olacak.Kitaplar çocukların yaş ve gelişim düzeyine göre belirleniyor. Çocuğun kolay kavrayabileceği boyutta bulunması ve çocuk tarafından sayfaların kolay çevrilmesi de önem taşıyor. Kitapların, çocukların psikososyal gelişimlerine katkısının yanı sıra dil bilgisi kuralları açısından da değerlendiriliyor. Değerlendirmesi yapılan listede, "Bu Hayvanlar Nerede Yaşar, İlk Kelimelerim, Meraklı Baykuş Taşıtları Öğreniyor, Sevimli Kedi Evini Keşfediyor, Uyku Zamanı, Annem ve Ben Çok İyi Arkadaşız, Balık Noni ve Sevimli Dostları, Sobe! Uyku Zamanı, Bir Kudüs Masalı, Taş Masallar, Mutlu Suaygırı, Hortumuma Çörek Kaçtı!, Bir Çizgi, Bir Renk, Bir Ses, Ben Bir Çiftçiyim, Beklenmedik Misafir, Canım Arkadaşlarım" gibi ilgiyle okunabilecek kitaplar yer alıyor.Kitap listesi oluşturulurken, şu ön eleme kriterlerine bakılıyor:Evrensel ahlak kurallarına ve milli-manevi değerlere aykırılık var mı?Ayrımcılığı teşvik eden, düşmanca anlatımlar ve görseller kullanılıyor mu?Kurgusu şiddet içeriyor ve şiddet bir çözüm yolu olarak sunuluyor mu?Müstehcenlik ve cinsel istismar içeriyor mu?Hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi kötü davranış modellerini ödüllendiriyor ve/veya özendiriyor mu?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitim sürecinde evde eğitimlerini sürdüren çocukların merak duygusunu canlı tutmak için "Merak Gıdıklayan Sorular" serisini başlattı. Çocuklar tarafından Bakanlığın "tanitim@meb.gov.tr" adresine gönderilen, günlük hayata, bilime ve tabiat olaylarına yönelik sorular, MEB tarafından yanıtlandı. Bu kapsamda, "Navigasyon uygulamaları nasıl çalışır?", "Balıkların kulakları var mıdır?", "Yıldızlar nasıl kayar?", "Ahtapotların kaç kolu vardır?" gibi yüzlerce soruya yanıt verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan "Çocuklarınızın merak ettikleri soruları iletin" çağrısında bulunmuştu.Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesi kaliteli ve esnek öğrenme seçeneklerinin de planlaması ihtiyacını doğurdu. Bilfen Okulları Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanı Celale Esra Algan, evde öğrenme faaliyetlerini zenginleştirecek uygulamalardan bazılarını şöyle sıraladı:Öğrenciler, metin, ses ve video içeriklerini bir araya getirerek uzaktan eğitim sürecinde dijital portfolyolarını oluşturabilir veya araştırma dergisi, şiir kitabı, bilim raporu gibi ürünler ortaya çıkartarak içerikle etkileşime geçebilirler: https://bookcreator. com/2020/03/support-for-schools- affected-by-coronavirus/: Öğrencilerin, dönüşümlü düşünme yapmalarına fırsat vermek üzere farklı dosyalar üzerinde seslerini ve ekranda aldıkları notları video olarak kaydetmelerini sağlayan bir uygulama: https:// explaineverything.com/ keep-calm-and-teachonline- free-explaineverything- for-closedschools/: Öğrencilerin farklı illüstrasyonları ve sesleri kullanarak, etkileşimli hikâyeleri kodlayarak tasarlamalarına ve paylaşmalarına fırsat veren bir uygulama: https://docs.google.com/forms /d/e/1FAIpQLSdJ1LAywQdwv NKN_psypVA48XOaoCTQoGhua P7e12fgwPnWA/viewform/ SABAH* En az 4 kişi veya daha fazlası.* İp ve yüzük.Uzun bir ipe yüzük geçirilerek iki ucu düğümlenir. Oyuncular ipi iki elleriyle tutarak iple birlikte halka oluştururlar. Ebe seçilen oyuncu, halkanın içine girer. Oyuncular avuç içinde yüzüğü kaydırarak elden ele geçirirler. Ebenin dikkatini dağıtmak için tüm eller hareketlidir. Bu esnada hep bir ağızdan "Yüzük, yüzük neredesin? / Acaba hangi eldesin? / Eğer bulamaz isen / Ebesin, ebesin!" diye mani söylenir. Ebenin üç tahmin hakkı vardır. Yüzüğün kimde olduğunu anlarsa "Buldum, buldum!" diye bağırarak oyuncuları durdurur ve ismi söyler. Bilirse ebelikten kurtulur, o kişi ebe olur. Yüzük bulununcaya kadar oyun sürer.LGS'DE KONTENJANLAR YÜZDE 50 ARTTI. BU GELİŞME SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİ NASIL ETKİLEYECEK?