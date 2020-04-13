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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Soğuk hava dalgası geliyor! 13 Nisan hava durumu tahminleri...

'nden son dakika uyarısı geldi ve ülke genelinde yeni bir soğuk hava dalgasının hakim olacağı bildirildi. Cuma gününden beri yurt genelinde hakim olan açık hava ve yüksek sıcaklıklar, yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Vatandaşlar da, bu hafta ve bugün için son hava durumu tahminlerini araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, başta , , , gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son tahminlere göre il il hava durumu ve hava sıcaklıkları...

Giriş Tarihi: 13.4.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 15:20 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Soğuk hava dalgası geliyor! 13 Nisan hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den gelen son dakika bilgisine göre ilk olarak kuzeybatı kesimlerde etkili olması beklenen soğuk hava ve yağışlar, daha sonra yurt geneline yayılacak. Cumartesi gününe kadar paylaşılan verilerde, neredeyse tüm illerimizde yağmur yağışı beklediği bildirildi. Peki, il il tahminleri nasıl? Vatandaşlara, corona virüsü tedbirleri uyarınca evde kalmaları tavsiye ediliyor ancak dışarı çıkması zorunlu olan vatandaşlar, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlnanan hava durumu tahmin raporları yer almaktadır.

BUGÜN VE HAFTA BOYUNCA HAVA NASIL OLACAK?

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun güneydoğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında bugünlük önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor ancak hafta sonuna doğru sıcaklıklar düşüyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İşte illerimize göre hava durumu tahminler...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Soğuk hava dalgası geliyor! 13 Nisan hava durumu tahminleri...
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