Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Soğuk hava dalgası geliyor! 13 Nisan hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den gelen son dakika bilgisine göre ilk olarak kuzeybatı kesimlerde etkili olması beklenen soğuk hava ve yağışlar, daha sonra yurt geneline yayılacak. Cumartesi gününe kadar paylaşılan verilerde, neredeyse tüm illerimizde yağmur yağışı beklediği bildirildi. Peki, il il hava durumu tahminleri nasıl? Vatandaşlara, corona virüsü tedbirleri uyarınca evde kalmaları tavsiye ediliyor ancak dışarı çıkması zorunlu olan vatandaşlar, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlnanan hava durumu tahmin raporları yer almaktadır.

BUGÜN VE HAFTA BOYUNCA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun güneydoğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında bugünlük önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor ancak hafta sonuna doğru sıcaklıklar düşüyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İşte illerimize göre hava durumu tahminler...