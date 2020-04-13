Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak yayınlarken, il il sıcaklık uyarılarında da bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun güneydoğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

METEOROLOJİ UYARDI! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (13 NİSAN PAZARTESİ)

Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporunu bulabilirsiniz…

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda Çarşamba günü yurdun büyük bir kesiminde yağışlı havaların etkili olacağını belirtti. İşte MGM'nin 5 günlük hava durumu raporu haritası;