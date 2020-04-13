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Okyanus dibinde bilinen en uzun hayvan keşfedildi

Okyanus dibinde şaşırtan keşif yapıldı. Bilim insanları, 'nın kuzeybatısındaki 'nde bilinen en uzun hayvanının keşfedildiğini bildirdi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.4.2020 22:32 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 22:43 ABONE OL
Okyanus dibinde bilinen en uzun hayvan keşfedildi

"Livescience" internet siteside yer alan habere göre, Falkor keşif gemisiyle okyanus araştırmaları yapan deniz biyologları, Ningaloo Sahili açıklarındaki okyanus kanyonunda, 45 metre uzunluğunda bir "sifonofor"a rastladı.

"Zooid" adı verilen daha küçük canlıların birleşerek farklı organlarını meydana getirdiği ip şeklinde bir hayvan olan sifonofor, okyanus tabanına helezonik olarak yayılıyor.


Araştırmacılar, hayvan kategorisi içinde sınıflandırılan en uzun canlılar olan sifonorların bugüne dek bilinen örneklerinin en fazla 40 metreye ulaştığını, yeni keşfin bilinen en uzun sifonofor ve bilinen en uzun hayvan olduğunu belirtti.

Keşif faaliyetinin, merkezi ABD'de bulunan Schmidt Okyanus Enstitüsünün sağladığı fonla yürütüldüğü kaydedildi.

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Okyanus dibinde bilinen en uzun hayvan keşfedildi
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