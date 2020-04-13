Özel numara nasıl bulunur? Özel gizli numaradan arayan kişiyi bulmak mümkün mü?

Kişiye ait telefon numaraları günümüzde çoğu insanın başına gelen telefon dolandırıcıları, bahis siteleri, reklam yapan kuruluşlara veya başka kişilerin eline geçebilmektedir. Bu kişi veya kuruluşlar çoğu zamanlarda numaralarını gizleyerek arayarak rahatsızlık verirler. Sizleri arayarak tedirginlik ve panik halinde bırakan özel numaraların kime ait olduğunu bulabilirsiniz. Özel numara bulma, gizli numara bulma gibi konuları için detaylı yazı hazırladık. İşte özel numaralar ile ilgili ayrıntılar..

ÖZEL NUMARA BULMA

Özel numara nasıl bulunur? Sorusunun yanıtı oldukça merak edilen bir durum. Sizleri özel numaradan arayıp rahatsız eden numaranın kime ait olduğunu bulmak artık çok kolay. Herkesin merakla öğrenmek istedikleri bilinmeyen numaraların kime ait olduğu, bu numaraların nasıl sorgulandığıdır. Günümüzde gelişmekte olan teknoloji sayesinde bulmak istediğimiz bilgilere kolay ve rahat bir şekilde erişebiliyoruz. Sizleri arayan özel numara sizi defalarca arayı rahatsızlık veriyorsa savcılığa gitmenizi öneririm. Savcılığa giderek dilekçe yazarak sizi rahatsız eden özel numaranın kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Telefon numarası gözükmeyen aramalara diğer bir çözüm ise telefonunuzu özel aramalara kapatma olacaktır. Sizi arayan kişinin kim olduğunu, merak ediyor iseniz. Özel numaradan arama yapan kişinin numarası belli olduğu zaman numarayı sorgulamak mümkündür. Bu şekilde aklınızdaki soru işaretlerini de gidermiş olursunuz, arayanın kim olduğunu kolaylıkla öğrenilebilirsiniz. Maalesef özel numara sorgulama mümkün olmamaktadır. Çünkü operatörler gizli numaradan gelen çağrıların bilgilerini vermeye pek yanaşmazlar. Bu yüzden özel numaradan arayanı bulma işi pek kolay gözükmemektedir. Bu yüzden geriye sadece hukuksal yollara başvurmak kalıyor. Eğer ki sizi arayan kişi sizi rahatsız ediyor veya hakaret ve tehdit ediyorsa savcılığa giderek gerekli işlemleri yapmış olursunuz.

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GİZLİ NUMARA BULMA

Telefonunuzu gizli numaradan arayan kişi size rahatsızlık veriyorsa telefonunuzu gizli numaralara kapatmanızı tavsiye ederim. Gizli numara nasıl bulunur? Sorusunun yanıtı için:

Vodafone hattınız var ise gizli numaraya kapatmak için 7046'ya 'GIZLI AC' yazarak SMS yollayın. Bu şekilde sizi arayan özel numara artık sizi rahatsız edemeyecek.

Türk Telekom hattınız var ise birçok gizli numaraya kapatma işlemleri mevcuttur. Bunlardan ilki gizli numara engelle aktivasyon işlemlerinizi *100# İşlemler menüsünden yapabilirsiniz. Diğer bir yöntem Gizli numaralardan gelen çağrıları engellemek veya alabilmek için *253# yazarak arama yapmanız yeterli olur.

Turkcell telefon hattınız var ise ücretsiz olarak *253# tuşlayıp arama yaparak kolay ve basit bir şekilde sizleri rahatsız eden gizli numaralara kapatmış olursunuz.

Savcılığa giderek dilekçe verilir. Savcılık yapacağı inceleme sonrası, arayan numarayı ve bu numaranın kimin üzerine kayıtlı olduğunu tespit eder. Arayan kişinin tespit edilmesinden sonra, suça bağlı olarak davaya devam edilir. Gizli numaradan birini aramak suç değildir, dileyen numarasını gizleyerek kullanabilir. Suç olan, gizli numaradan aranılan kişiyi rahatsız etmektir.

NUMARASINI GİZLEYENLERİ BULMA

Numarası gizli olan gelen aramalar özellikle tehdit içerikli veya hakaret ve onur kırıcı aramalar ise bu kişileri bulmak için yapılacak en doğru hareket savcılığa gitmektir. Numarasını gizleyen birini hukuksal yollardan başka türlü bulamazsınız. İşlem savcılık harici hiçbir kanal tarafından gerçekleştirilmez. Yazılı dilekçe ve gerekçe ile yapılan başvurunun ardından inceleme başlatarak gelen aramanın kim tarafından yapıldığı bilgisine ulaşır. Bundan sonrası şikâyetinize göre değişir.

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