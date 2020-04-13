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Plakasını sökerek "bundan sonra emniyet düşünsün" paylaşımı yapan sürücü yakalandı

'da otomobilinin plakasını sökerek, "Bu saatten sonra Konya emniyeti düşünsün." şeklinde paylaşım yapan kişiye 7 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.4.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 17:55 ABONE OL
Plakasını sökerek bundan sonra emniyet düşünsün paylaşımı yapan sürücü yakalandı
Polis ekiplerince 7 bin 500 lira idari para cezası uygulanan sürücü, Konya emniyetinden özür diledi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paylaşımı yapan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yakalanan kişiye, "Trafik yönünden ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan 7 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Konya Emniyeti tarafından paylaşılan videoda polislerden özür dileyen kişi, "Konya emniyetinden, polis abilerimden ve ablalarımdan özür diliyorum. Gerçekten bu derecede bir hata olduğunu bilmiyordum. Pişmanım." dedi.

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Plakasını sökerek "bundan sonra emniyet düşünsün" paylaşımı yapan sürücü yakalandı
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