Plakasını sökerek "bundan sonra emniyet düşünsün" paylaşımı yapan sürücü yakalandı

Polis ekiplerince 7 bin 500 lira idari para cezası uygulanan sürücü, Konya emniyetinden özür diledi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paylaşımı yapan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yakalanan kişiye, "Trafik yönünden ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan 7 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Konya Emniyeti tarafından paylaşılan videoda polislerden özür dileyen kişi, "Konya emniyetinden, polis abilerimden ve ablalarımdan özür diliyorum. Gerçekten bu derecede bir hata olduğunu bilmiyordum. Pişmanım." dedi.

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