Sahra hastanesi nedir? İstanbul’da Sahra Hastanesi nerede kurulacak?

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyada etkili olan corona virüs salgınına ilişkim tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli tedbirler alınmaya devam ediyor. Öte yandan bu önlemler kapsamında ülke genelinde ihtiyaç duyulan bölgelere sahra hastaneleri kurulması gündeme geldi. Bu gelişme sonucunda vatandaşlarımız Sahra hastanesi nedir ve İstanbul'da Sahra Hastanesi nerede kurulacak? Sorularının cevaplarını yoğun şekilde araştırmaya başladı. Peki, Sahra hastanesi nedir? İşte tüm bilgiler…

SAHRA HASTANESİ NEDİR?

Sahra hastaneleri felâket, salgın gibi insanların mağdur duruma düşmemesi için, güvenli bir şekilde sağlık hizmetleri vermek adına önceden belirlenmiş ve güvenli olan bölgelerde hasta kişilerin tedavisini sürdürmek amacıyla kurulan geçici nitelikte hastanelerdir. Bu terim genelde askeri anlamda kullanılır ancak salgın veya felaket zamanlarında da kullanılabilmektedir.