Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, belge ile Seyahat izni nasıl alınır? Şehir dışına çıkmak yasak mı, kimler çıkabilir?

Corona virüsü tedbirleri içerisinde bulunan 30 büyükşehir ve Zonguldak illeri çerçevesinde şehir dışına çıkma kısıtlaması vatandaşların "Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" gibi sorularını internet üzerinden araştırmalarına neden oluyor. Konuyla ilgili olarak tüm detayları sizler için derledik. Yayınlanan genelge kapsamında vatandaşların bazı koşullar ile şehir dışına çıkabilecekleri bildirilirken bu izin belgesini alabilmek için valilik, kaymakamlık veya e devlet sisteminden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri duyurulmuştu. Peki, Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm detaylar…

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR? ŞEHİR DIŞINA ÇIKMA İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Valiliklere gönderilen genelgeler ile bazı yolcular - Birinci dereceden yakını olan kişinin vefatı veya ağır hastalığı olan, son on beş gün içerisinde gelen kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar - valiliklerden alacakları onay sonrasında şehirler arası yolculuk yapabilecek. Peki, Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı, seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, belge ne zaman çıkar? İşte konuya ilişkin yapılan açıklamalar…

ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?

Ülkemizdeki salgın nedeniyle alınan tedbirlerin başında şehir dışına çıkış kısıtlaması gelirken bazı koşullar dışında Zonguldak da dahil olmak üzere 30 büyükşehirde ise şehirlere giriş ve çıkışlar 4 Nisan saat 00:00 itibariyle özel araçla çıkışlara dahil olmak üzere yasaklandı.

İşte diğer detaylar…