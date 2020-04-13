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başvurusu nasıl yapılır, belge ile nasıl alınır? Şehir dışına çıkmak yasak mı, kimler çıkabilir?

ile izin belgesi nereden ve nasıl alınır? Gibi birçok soru ülkemizin yaşadığı bu süreçte il dışına çıkması gereken vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere bazı koşulların dışında 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırı giriş ve çıkışlar 4 Nisan 2020 saat 00:00 itibariyle özel araçla çıkışlar da dahil olmak üzere yasaklandı. ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden biri de şehirler arası yolculuk kısıtlaması olmuş ve yayınlanan genelge ile vatandaşların e devlet üzerinden şehir dışına çıkmak için izin belgesi başvurusunda bulunabilecekleri bildirilmişti. Aynı zamanda bu belge illerin valilik ve kaymakamlıklarına giderek de bu belgenin talebinde bulunabilir. Buna göre; Seyahat izni nasıl alınır? 2020 başvurusu nereden yapılır? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 13.4.2020 10:19 ABONE OL
Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, belge ile Seyahat izni nasıl alınır? Şehir dışına çıkmak yasak mı, kimler çıkabilir?

tedbirleri içerisinde bulunan 30 büyükşehir ve Zonguldak illeri çerçevesinde şehir dışına çıkma kısıtlaması vatandaşların " başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" gibi sorularını internet üzerinden araştırmalarına neden oluyor. Konuyla ilgili olarak tüm detayları sizler için derledik. Yayınlanan genelge kapsamında vatandaşların bazı koşullar ile şehir dışına çıkabilecekleri bildirilirken bu izin belgesini alabilmek için valilik, kaymakamlık veya e devlet sisteminden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri duyurulmuştu. Peki, Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm detaylar…

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR? ŞEHİR DIŞINA ÇIKMA İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Valiliklere gönderilen genelgeler ile bazı yolcular - Birinci dereceden yakını olan kişinin vefatı veya ağır hastalığı olan, son on beş gün içerisinde gelen kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar - valiliklerden alacakları onay sonrasında şehirler arası yolculuk yapabilecek. Peki, Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı, seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, belge ne zaman çıkar? İşte konuya ilişkin yapılan açıklamalar…

ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?

Ülkemizdeki salgın nedeniyle alınan tedbirlerin başında şehir dışına çıkış kısıtlaması gelirken bazı koşullar dışında Zonguldak da dahil olmak üzere 30 büyükşehirde ise şehirlere giriş ve çıkışlar 4 Nisan saat 00:00 itibariyle özel araçla çıkışlara dahil olmak üzere yasaklandı.

İşte diğer detaylar…

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Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, belge ile Seyahat izni nasıl alınır? Şehir dışına çıkmak yasak mı, kimler çıkabilir?
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