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Sokağa çıkmayan vatandaşların hizmet evine geldi

Türkiye’de 30 büyükşehirde ve ’ta uygulanan sokağa çıkma yasağına İstanbul Kağıthane’de de uyuldu. Vatandaşların yasak kapsamında sıkıntı yaşamaması için fırınlar açık olurken, ekmekler servis arabalarıyla vatandaşın sokağına kadar götürüldü. Vatandaşların bazıları pencerelerden sepet sarkıtarak, bazılarıysa evlerinin önüne çıkarak ekmeklerini aldı.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 14:24 ABONE OL
Sokağa çıkmayan vatandaşların hizmet evine geldi

Uygulama Kağıthane Belediyesi zabıta ekiplerinin denetiminde gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri vatandaşların ekmek alırken sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda yönlendirici oldu.

Ayrıca belediye tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşlara aşevinden 2 öğün sıcak yemek servisine devam edildi. İhtiyacı olan vatandaşlara erzakları evlerine kadar ulaştırıldı. Sokak hayvanları da unutulmadı. Sokak hayvanları için de mahallelerde köşe başlarına belediye görevlileri tarafından mama bırakıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma yasağına uyarak sürece destek olan Kağıthanelilere teşekkür etti.

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Sokağa çıkmayan vatandaşların hizmet evine geldi
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