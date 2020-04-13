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SON DAKİKA! Türk Profesörden flaş açıklama! virüs aşısı Eylül’de hazır mı?

’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan virüs pandemisine ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Tüm dünyanın kabusu haline gelen enfeksiyonuna ilişkin aşı çalışmaları sürerken bu aşıların ne zaman kullanıma sunulacağı da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Öte yandan ünlü ’ndan flaş bir açıklama geldi. Ülkemizde ve yurtdışında yapılan aşı çalışmalarını değerlendiren Prof. Dr. Müftüoğlu, corona virüs aşısı Eylül’de hazır mı? sorusuna cevap niteliğinde detaylara yer verdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları…

Giriş Tarihi: 13.4.2020 22:57 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 22:59 ABONE OL
SON DAKİKA! Türk Profesörden flaş açıklama! Corona virüs aşısı Eylül’de hazır mı?
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SON DAKİKA! Türk Profesörden flaş açıklama! Corona virüs aşısı Eylül’de hazır mı?
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