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SON DAKİKA: Ünlü uzmanından korkutan açıklama! “ O bölgede…”

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçiş güzergahında bulunan, kuşağında yer alan ülkemizde gerek yurt içi gerekse yurtdışı kara ve denizlerde meydana gelen büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremler hissediliyor. Geçtiğimiz günlerde son dakika haberi olarak duyurulan ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4.4 şiddetindeki deprem sonrası, konu üzerinde araştırma yapan pek çok uzman isim kamuoyuna bilgi aktarımı yapmıştı. En son ünlü deprem uzmanı Bilim Akademisi üyesi Prof.Dr. , Bingöl’de yaşanılan depremin ardından bir son dakika açıklaması yaparak o bölgeye dikkat çekti. İşte Prof.Dr. Naci Görür’ün açıklamalarından bazı satırbaşları…

SABAH İNTERNET Yaşam
Giriş Tarihi: 13.4.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 18:28 ABONE OL
SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! “ O bölgede…”

kuşağında yer alan ve Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu isimli 2 aktif fay hattının uzanış doğrultusunda bulunan ülkemizde büyük, orta ve küçük şiddetlerde son dakika depremlerine maruz kalıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Bingöl Karlıova'da Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde 4.4 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Bu deprem sonrasında uzman isimlerden halka bilgi aktarımı yapılmaya devam ediyor. En son olarak Bilim Akademisi üyesi deprem uzmanı Prof. Dr. sosyal medya hesabı üzerinden Bingöl - Karlıova'daki depremin ne ifade ettiği ile gelecekte neler getirebileceğine ilişkin açıklamalarda bulunarak o bölgedeki tehlikeye işaret etti ve dikkat edilmesi gereken konularda uyarıda bulundu. İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün son dakika açıklamalarından detaylar…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: PROF. DR. NACİ GÖRÜR AÇIKLADI…

6 Ekim 2019 tarihinde katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunarak Elazığ'da meydana gelen depremi 4 ay önceden öngörerek uyarılarda bulunmuş olan, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de meydana gelen 4.4'lük deprem sonrası kişisel Twitter hesabı üzerinden haritalarla desteklediği Tweetlerle açıklamalarda bulundu. Bingöl Karlıova'nın Kuzey Anadolu (KAF) ve Doğu Anadolu (DAF) aktif fay hatlarının kesişim yerinde bulunduğunu, buranın sürekli olarak açıldığı belirten Prof. Dr. Görür açıklamalarına şöyle devam etti;

Haber, ilerleyen sayfalarda devam ediyor…

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SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! “ O bölgede…”
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