Soyguncudan akıl almaz ifade: Çikolata alacaktım birden aklıma geldi

Konya'daki olay, geçen perşembe merkez Meram ilçesindeki bir zincir markette meydana geldi. Başında kapüşon ve ağzında maske bulunan şüpheli, markete girdikten kısa süre sonra kasaya geldi. Şüpheli yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, kasiyer Esra D.'ye (24) doğrulttu. Paraları isteyen şüpheli, genç kızın anahtarın kendisinde olmadığını söylemesi üzerine tehditler savurarak hızla marketten uzaklaştı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Soruşturmayı yürüten polis, şüphelinin markete yakın bir noktada kendisini bekleyen bir motosiklete binerek kaçtığını tespit etti. Motosikletten yola çıkan polis, şüpheli Musa Nurullah Çavdar ve onunla birlikte motosikletle gelen R.D.'yi (17) yakaladı. İfadesine başvurulan R.D., soygun girişiminden haberinin olmadığını, Çavdar'ın marketten "Çikolata alıp, geleceğim" dediğini söyledi. Çavdar ise ifadesinde, markete çikolata almak için girdiğini, soygunun birden aklına geldiğini söyledi. Çavdar, 'Arkadaşım R.D. ile birlikte motosiklette gezinteye çıktık. R.D.'ye markete yakın bir noktada beklemesini, çikolata alıp geleceğimi söyledim. Çikolatayı alıp kasaya geldim. Birden aklıma kasadaki paraları almak geldi ve 3 ay önce birisinden aldığım kurusıkı tabancayı çıkardım. Kasiyer kasanın anahtarının kendisinde olmadığı söyledi. Ben de bunun üzerine panik yaptım. Korkup kaçtım. Bu olayı planlamadım. Birden gelişti" dediği öğrenildi.

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