Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…

Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi ise kuşkusuz Sercan Yıldırım oldu. Hem gösterdiği performans ile hem de magazinsel tavırları ile izleyicilerin merak ettiği isimlerin başında gelen Sercan Yıldırım kimdir? Futbolculuk döneminde Bursaspor, Galatasaray, Sivasspor gibi büyük takımlarda top koşturan ünlü isim, Survivor 2020'de ünlüler takımında yer alıyor. Peki, Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR? SERCAN YILDIRIM KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Sercan Yıldırım'ın hayatı…