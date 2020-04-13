SWAP LİMİTİ: Swap nedir, ne anlama geliyor? Swap işlemi nasıl yapılır?

Vatandaşlar "Swap nedir, ne demektir?" teriminin anlamını araştırmaya başladı. "BDDK bankaların swap limitlerini kıstı" haberlerinin ardından araştırılan konular arasında yerini alan bu terim aslında takas etmek ya da değiştirmek anlamını taşıyor. Finansal anlamda kullanılmasından dolayı belli başlı anlamları da beraberinde getiriyor. Buna göre; swap limiti ne demek?

SWAP NEDİR, NE DEMEKTİR?

"BDDK bankaların swap limitlerini kıstı" haberlerinin ardından swap nedir, ne demektir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Buna göre; haberimizin içerisinden swap limiti, işlemine dair tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.