Tekalif-i Milliye nedir? Tekalif-i Milliye emirleri ve maddeleri nelerdir?

Kurtuluş Savaşı döneminde Sakarya Meydan Muharebesine hazırlanan ordunun gereksinim duyduklarını karşılamak amacıyla Mustafa Kemal Paşa tarafından kendisine verilen yasama yetkisiyle yayınlanan Tekalif-i Milliye emirleri vatandaşlarımızca merak edilerek Tekalif-i Milliye emirleri ve maddeleri nelerdir? sorularıyla arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. . Tekalif-i Milliye nedir, ne demektir öğrenmek isteyenler içeriğimizi ziyaret ederek tüm bilgilere ulaşabilecektir. İşte tüm detaylar…

TEKALİF-İ MİLLİYE NEDİR?

Milli Kurtuluş Savaşı her türlü zorluğa ve yokluğa rağmen gayret ve inançla devam ediyordu... İnönü muharebelerinde Yunan işgalcilere darbe vuran Türk ordusu Sakarya Savaşı'na hazırlanırken Mustafa Kemal Paşa 5 Ağustos 1921'de 'Başkomutan' sıfatıyla bizzat ordunun başına geçmişti. Büyük Millet Meclisi 3 aylık süreyle bütün yasama yetkilerini de Başkomutan'a devretmişti. Başkomutan bu yetkilere dayanarak 7-8 Ağustos'ta Tekâlif-i Milliye (Milli Yükümlülükler) emirlerini yayımladı.