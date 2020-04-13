Tekalif-i Milliye nedir? Tekalif-i Milliye emirleri ve maddeleri nelerdir?

Kurtuluş Savaşı döneminde Sakarya Meydan Muharebesine hazırlanan ordunun gereksinim duyduklarını karşılamak amacıyla Mustafa Kemal Paşa tarafından kendisine verilen yasama yetkisiyle yayınlanan Tekalif-i Milliye emirleri vatandaşlarımızca merak edilerek Tekalif-i Milliye emirleri ve maddeleri nelerdir? sorularıyla arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. . Tekalif-i Milliye nedir, ne demektir öğrenmek isteyenler içeriğimizi ziyaret ederek tüm bilgilere ulaşabilecektir. İşte tüm detaylar…
Milli Kurtuluş Savaşı her türlü zorluğa ve yokluğa rağmen gayret ve inançla devam ediyordu... İnönü muharebelerinde Yunan işgalcilere darbe vuran Türk ordusu Sakarya Savaşı'na hazırlanırken Mustafa Kemal Paşa 5 Ağustos 1921'de 'Başkomutan' sıfatıyla bizzat ordunun başına geçmişti. Büyük Millet Meclisi 3 aylık süreyle bütün yasama yetkilerini de Başkomutan'a devretmişti. Başkomutan bu yetkilere dayanarak 7-8 Ağustos'ta Tekâlif-i Milliye (Milli Yükümlülükler) emirlerini yayımladı.