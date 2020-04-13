Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tekalif-i Milliye nedir? Tekalif-i Milliye emirleri ve maddeleri nelerdir?

nedir? Tekalif-i Milliye emirleri ve maddeleri nelerdir?

’nın en önemli noktalarında olan Meydan Muharebesi öncesinde ordunun ihtiyaçlarını temin etmek ve ’na hazırlık olması amacıyla tarafından yasama yetkisi kullanılarak yayınlanan emirleri ve maddeleri vatandaşlarımızca merak edilerek Tekalif-i Milliye emirleri ve maddeleri nelerdir? sorusuyla arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. , ne demektir merak eden vatandaşlarımız içeriğimizde tüm bilgileri bulabilecek. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 13.4.2020 19:43 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 19:42 ABONE OL
Tekalif-i Milliye nedir? Tekalif-i Milliye emirleri ve maddeleri nelerdir?

Kurtuluş Savaşı döneminde Sakarya Meydan Muharebesine hazırlanan ordunun gereksinim duyduklarını karşılamak amacıyla Mustafa Kemal Paşa tarafından kendisine verilen yasama yetkisiyle yayınlanan Tekalif-i Milliye emirleri vatandaşlarımızca merak edilerek Tekalif-i Milliye emirleri ve maddeleri nelerdir? sorularıyla arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. . Tekalif-i Milliye nedir, ne demektir öğrenmek isteyenler içeriğimizi ziyaret ederek tüm bilgilere ulaşabilecektir. İşte tüm detaylar…

TEKALİF-İ MİLLİYE NEDİR?

Milli Kurtuluş Savaşı her türlü zorluğa ve yokluğa rağmen gayret ve inançla devam ediyordu... İnönü muharebelerinde Yunan işgalcilere darbe vuran Türk ordusu Sakarya Savaşı'na hazırlanırken Mustafa Kemal Paşa 5 Ağustos 1921'de 'Başkomutan' sıfatıyla bizzat ordunun başına geçmişti. Büyük Millet Meclisi 3 aylık süreyle bütün yasama yetkilerini de Başkomutan'a devretmişti. Başkomutan bu yetkilere dayanarak 7-8 Ağustos'ta Tekâlif-i Milliye (Milli Yükümlülükler) emirlerini yayımladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekalif-i Milliye nedir? Tekalif-i Milliye emirleri ve maddeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA