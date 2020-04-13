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Temizlik yaptı diye eşini bıçakladı!

Dehşete düşüren olay 'nın Turgutlu ilçesinde yaşandı. Sokağa çıkma yasağıyla evde kalan koca, eşine kabusu yaşattı. Kamil Akyol isimli şahıs, temizlik yaptığı için Tülay Akyol'u bıçakla yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan kocanın alkollü olduğu ve gözaltına alındığı belirtildi. Olay sonrası açıklama yapan talihsiz kadın, "Alkol almış ve evi düzelttim diye beni bıçakladı. Sürekli öldürmekle tehdit ediyor. Bu kaçıncı tehdit? Boşanmak istiyorum, boşanmıyor” dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.4.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 09:29 ABONE OL
Temizlik yaptı diye eşini bıçakladı!

Akıl alır gibi değil! Evde alkol alıp, temizlik yaptığı için eşini bıçakladı. Saldırgan koca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Çetin Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Kamil Akyol (50), temizlik yapıp evi düzenlediği gerekçesiyle eşi Tülay Akyol ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Kamil Akyol, mutfaktan aldığı bıçağı, eşinin koluna sapladı. Yaralı olarak evden çıkan Tülay Akyol komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı kadın, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Eşini bıçaklayan Kamil Akyol ise gözaltına alındı.

"SÜREKLİ BENİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYOR"

Tedaviye alınan Tülay Akyol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürekli tehdit edildiğini belirten Tülay Akyol, "Alkol almış ve evi düzelttim diye beni bıçakladı. Sürekli öldürmekle tehdit ediyor. Bu kaçıncı tehdit? Boşanmak istiyorum, boşanmıyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Temizlik yaptı diye eşini bıçakladı!
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