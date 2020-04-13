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Terhis ve celpler ertelendi mi? Corona virüsü nedeniyle 2020 celp ve terhis tarihleri ne ertelenecek mi?

Terhis ve celpler ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsü önlemleri çerçevesinde () kurum binaları ve askeri tesislerde sıkı tedbirler aldı. Bunun yanında, celp ve terhis tarihleri ertelenecek mi sorusu da askerler ve asker yakınları tarafından araştırılmaya başlandı. Şu anki mevcut uygulamada, yeni celp işlemleri kapsamında birliklerine teslim olan gençler öncelikle sağlık muayenesinden geçirilirken eğitim birliklerine yeni katılanlarla temel eğitimlerini tamamlayarak 14 gün karantinada tutuluyor. Peki, MSB celp ve terhisler ile ilgili bir duyuru yayımladı mı ve yapılan son açıklama ne? İşte, konu hakkında detaylı bilgiler...

Giriş Tarihi: 13.4.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 16:31 ABONE OL
Terhis ve celpler ertelendi mi? Corona virüsü nedeniyle 2020 MSB askerlik celp ve terhis tarihleri ne ertelenecek mi?

Corona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında içinde de kritik önlemler alındı. BU tedbirlerin ardından vatandaşlar, terhis ve celp tarihleri ertelenecek mi sorusunun yanıtnı araştırmaya başladı. Corona virüsü önlemleri çerçevesinde Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelenirken yurt dışı geçici görevler ikinci emre kadar durduruldu. Peki, corona virüsü nedeniyle terhis ve celp tarihleri ertlendi mi ya da ne kadar aralıklarla yapılacak? Haberimizde, binlerce asker ve asker yakınının ve asker adayının merak ettiği 'terhis ve celpler ertelendi mi?' sorusunun yanıtı yer almaktadır.

MSB'DEN 'SINIR BİRLİKLERİ' İÇİN AÇIKLAMA

, mevcut tedbirlerin yanı sıra aldığı ilave tedbirler kapsamında Suriye'nin kuzeyinde görev yapan harekat bölgelerindeki birliklere giriş ve çıkışlara sınırlama getirdi, bölgedeki birliklere ateş ölçerler, hijyen paketleri, maske ve dezenfektanlar gönderdi, Suriye'den yurt içine ikmal için gelen araçların dezenfeksiyonu için KBRN timlerini görevlendirdi, icra edilen görevlerde halkla temasta izlenecek hareket tarzlarını yeniden düzenledi.

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Terhis ve celpler ertelendi mi? Corona virüsü nedeniyle 2020 MSB askerlik celp ve terhis tarihleri ne ertelenecek mi?
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