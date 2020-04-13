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yapmak ne demek? ?

Corona virüsü salgını nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün akşam saatlerinde resmi verileri vatandaşlara açıklıyor. Veriler açıklanırken bazı terimlerin kullanılmasından dolayı bu terimler internet üzerinden araştırılıyor. Bunlardan bir tanesi de “pik yapmak” terimi oldu. Uzman kişilerin zaman zaman değerlendirmeler yaparken kullandığı bu terimlerin anlamları merak ediliyor. Pek çok anlamı bulunurken en bilinen anlamı ise zirveye ulaşmak, en üst sınır, tavan yapmak gibi anlamlar olmaktadır. Buna göre; yapmak ne demek? ?

Giriş Tarihi: 13.4.2020 10:39 ABONE OL
Tıp literatüründe pik yapmak ne demek? Pik ne anlama geliyor?

Uzman isimler ya da yetkili kişiler zaman zaman açıklamalarında belli terimler kullanıyorlar. Bunlardan bir tanesi de pik yapmak terimi oldu. Corona virüs salgını nedeniyle açıklamalar yapılırken "pik yapmak" terimi de merak edildi. Pek çok anlamı bulunan bu terim tıp literatüründe de fazlasıyla kullanılıyor. Buna göre; pik ne demek, ne anlama geliyor? Tıp literatüründe pik yapmak ne demek?

İşte yanıtı…

PİK YAPMAK NE DEMEK?

TDK , oyun, denizcilik, sanayi ve ekonomi terimi olan pik hakkında şu bilgileri veriyor:

Pik oyun terimi olarak "Maça" anlamında kullanılır.

Bir denizcilik terimi olarak ise "Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken" anlamında kullanılır.

Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, "Dökme demir" anlamına gelir.

Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.

Pik seviyesi ise "zirve noktası" anlamında kullanılır.

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Tıp literatüründe pik yapmak ne demek? Pik ne anlama geliyor?
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