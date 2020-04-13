Top belaya çattı

İstanbul Esenyurt'ta 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğuyla birlikte tatlı almak için evden çıkan Mustafa S., saldırıya uğradı. İddiaya göre; çocuklardan biri elindeki topu düşürdü. Top, başka bir suçtan denetimli serbestlik cezası süren Murat Erdi Sözen'in yanına gitti. Topu bir süre ayakla sektiren Sözen, daha sonra hızla çocukların üzerine doğru vurdu. Sözen ile baba arasında tartışma çıktı. Sözen, üzerindeki bıçakla çocuklarının gözü önünde adamı ağır yaraladı. Mustafa S. yaşam savaşını kazandı ancak dalağını kaybetti. Tutuklanan Sözen hakkında 3 ayrı suçtan 22 yıl hapsi istendi.