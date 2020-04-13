Ümraniye’de polis ekiplerinden heyecanlı takip!

İstanbul Ümraniye İlçesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, dur ihtarına uymayan bir aracı dün saat 13.00 sularında ekip aracıyla kovalamaya başladı. Yaşanan kovalamacada arabanın içinden bir poşeti şüphelilerin dışarı attıklarını polis ekipleri gördü. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli aracı kovalamacanın ardından durdurdu. Ümraniye İlçesi'nin Alemdağ Caddesi, Son Durak Mevkiinde şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KOVALAMACA SONRASI YAKALANDILAR

Kovalamaca sonrası polis ekiplerince yapılan aramada 4 bin 600 lira para ile kovalamaca esnasında attıkları poşetten de 476,5 gram bonzai uyuşturucu ele geçirildi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Onur E.'nin (23) "Kasten Yaralama" altı tane, "Evden Hırsızlık" bir tane, bir, "Uyuşturucu Madde Kullanmak" bir tane, "Oto Hırsızlığı" bir tane olmak üzere suç kaydı olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN SİCİLLERİ KABARIK

Şüpheli Asef Y.'nin (20) "Uyuşturucu Kullanmak" suçundan altı tane, , "Kasten Yaralama" iki tane, "Uyuşturucu Madde Ticareti" bir tane, , "Motosiklet Hırsızlığı" bir tane suç kaydı tespit edildi.

Şüpheli Adnan S.'nin (20) "6136 SKM," bir tane, "İşyerinden Hırsızlık" bir tane, "Uyuşturucu Madde Kullanmak" beş tane, "Kasten Yaralama" üç tane, , "Taksirle Adam Öldürme" bir tane, "Hayvan Hırsızlığı" beş tane, "Motosiklet Hırsızlığı" yedi tane olmak üzere sicil kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli Engin B.'nin "Uyuşturucu Madde Kullanmak" dört tane, , "Uyuşturucu Madde Ticareti" bir tane, "Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması" iki tane suçları olduğunun kayıt altında olduğu ifade edildi. To

3 BİN 540 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Yakalanan şüphelilere "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan her bir şahsa bin 180 lira idari para cezası kesildi. Toplamda 3 bin 540 lira idari para cezası uygulandı.

ÜÇ ŞÜPHELİ SERBEST, BİRİ ADLİYEDE

Şüpheliler Onur E., Asef Y. ile Adnan S. Adli makamlarca serbest bırakıldı. Şüpheli Engin B. Bugün adli makamlara sevk edildi. İşlemleri sürüyor.