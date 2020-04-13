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Virüs fırsatçıları kitapla kandırdı

OSMAN ASİLTÜRK OSMAN ASİLTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 13.4.2020 ABONE OL
Virüs fırsatçıları kitapla kandırdı
Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine çekilirken, sosyal medya uyanıkları bu durumu fırsata çevirdi. Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden bazı hesaplar evdeki vatandaşları kitap üzerinden hedef aldı. Takipçilerine çekilişle kitap hediye edecekleri vaadinde bulunan birçok hesabın sahtekarlık yaptığı ve takipçi sayılarını arttırmak için bu tarz yollara başvurdukları ortaya çıktı. Kitapların yanı sıra bazı hesaplar da cep telefonu, bilgisayar, laptop gibi farklı eşyaları aynı yöntemle takipçilerine vereceğini vaat ediyor.

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Virüs fırsatçıları kitapla kandırdı
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