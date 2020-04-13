Virüs fırsatçıları kitapla kandırdı

Koronavirüs salgını nedeniyleinsanlar evlerineçekilirken, sosyalmedya uyanıklarıbu durumufırsata çevirdi.Twitter,Instagram veFacebook üzerindenbazıhesaplar evdekivatandaşları kitapüzerinden hedef aldı. Takipçilerineçekilişle kitap hediye edecekleri vaadindebulunan birçok hesabın sahtekarlıkyaptığı ve takipçi sayılarını arttırmakiçin bu tarz yollara başvurdukları ortayaçıktı. Kitapların yanı sıra bazı hesaplarda cep telefonu, bilgisayar, laptop gibi farklıeşyaları aynı yöntemle takipçilerine vereceğinivaat ediyor.