Virüs fırsatçıları kitapla kandırdı

Koronavirüs salgını nedeniyle
insanlar evlerine
çekilirken, sosyal
medya uyanıkları
bu durumu
fırsata çevirdi.
Twitter,
Instagram ve
Facebook üzerinden
bazı
hesaplar evdeki
vatandaşları kitap
üzerinden hedef aldı. Takipçilerine
çekilişle kitap hediye edecekleri vaadinde
bulunan birçok hesabın sahtekarlık
yaptığı ve takipçi sayılarını arttırmak
için bu tarz yollara başvurdukları ortaya
çıktı. Kitapların yanı sıra bazı hesaplar
da cep telefonu, bilgisayar, laptop gibi farklı
eşyaları aynı yöntemle takipçilerine vereceğini
vaat ediyor.