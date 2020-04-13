Yavru aslan baskını

İstanbul'da nesli tehlikede olanhayvan türlerinin beslendiğiünlü bir mankeneait bir adrese baskındüzenlendi. Bir pitonyılanı ve bir yavru aslanele geçirildi. KaçakçılıkSuçlarıyla MücadeleŞube MüdürlüğüPolisleri,Sarıyer'e bağlı Maslak'takilüks bir adreste endemikhayvan türü olarak kabuledilen, alımı, satımı, ticaretiyasak olan ve nesli tehlikedeolan hayvan türlerininbeslendiği yönündeistihbarat aldı.Polis, operasyonda İran uyruklu Qazal Y. (22), Mohammad Ali R. (37) ve Kian M. (36) adlı üç şüpheliyi suçüstü yakaladı. Adreste bir piton yılanı ve bir yavru aslan ele geçirildi. Yavru aslan ve piton yılanı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Birinci Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 3 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet"ten adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.