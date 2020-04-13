Yavru aslan baskını

İstanbul'da nesli tehlikede olan
hayvan türlerinin beslendiği
ünlü bir mankene
ait bir adrese baskın
düzenlendi. Bir piton
yılanı ve bir yavru aslan
ele geçirildi. Kaçakçılık
Suçlarıyla Mücadele
Şube Müdürlüğü
Polisleri,
Sarıyer'e bağlı Maslak'taki
lüks bir adreste endemik
hayvan türü olarak kabul
edilen, alımı, satımı, ticareti
yasak olan ve nesli tehlikede
olan hayvan türlerinin
beslendiği yönünde
istihbarat aldı.
SERBEST KALDILAR
Polis, operasyonda İran uyruklu Qazal Y. (22), Mohammad Ali R. (37) ve Kian M. (36) adlı üç şüpheliyi suçüstü yakaladı. Adreste bir piton yılanı ve bir yavru aslan ele geçirildi. Yavru aslan ve piton yılanı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Birinci Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 3 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet"ten adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.