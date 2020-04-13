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Yavru aslan baskını

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 13.4.2020 ABONE OL
Yavru aslan baskını
İstanbul'da nesli tehlikede olan hayvan türlerinin beslendiği ünlü bir mankene ait bir adrese baskın düzenlendi. Bir piton yılanı ve bir yavru aslan ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Sarıyer'e bağlı Maslak'taki lüks bir adreste endemik hayvan türü olarak kabul edilen, alımı, satımı, ticareti yasak olan ve nesli tehlikede olan hayvan türlerinin beslendiği yönünde istihbarat aldı.

SERBEST KALDILAR
Polis, operasyonda İran uyruklu Qazal Y. (22), Mohammad Ali R. (37) ve Kian M. (36) adlı üç şüpheliyi suçüstü yakaladı. Adreste bir piton yılanı ve bir yavru aslan ele geçirildi. Yavru aslan ve piton yılanı, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Birinci Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 3 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet"ten adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.
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Yavru aslan baskını
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