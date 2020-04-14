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10 günlük bebeğin kahreden ölümü!

Bu acıya yürek dayanmaz! Malatya'da 10 gün önce dünyaya gelen ve henüz ismi bile konmamış bebek, beşiğinde ölü bulundu. Bebeğin cansız bedeni Adli Tıp morguna götürülürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 10:03 ABONE OL
10 günlük bebeğin kahreden ölümü!

Olay, sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak'taki evde meydana geldi. Gülseren Kartal, iddiaya göre, daha isim koymadıkları 10 günlük kız bebeğini yatağında hareketsiz buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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10 günlük bebeğin kahreden ölümü!
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