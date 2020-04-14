Haberler Yaşam Haberleri 10 günlük bebeğin kahreden ölümü!

10 günlük bebeğin kahreden ölümü! Bu acıya yürek dayanmaz! Malatya'da 10 gün önce dünyaya gelen ve henüz ismi bile konmamış bebek, beşiğinde ölü bulundu. Bebeğin cansız bedeni Adli Tıp morguna götürülürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam Giriş Tarihi: 14.4.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 10:03 ABONE OL