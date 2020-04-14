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2 gündür kaçan coronavirüs şüphelisi çocuğun etrafı sarılarak...

'de coronavirüs şüphelisi olan bir çocuk 2 gün boyunca kaçtıktan sonra yakalandı. Denizli'de korona virüs şüphesi ile hastanenin izolasyon alanında kontrol altında tutulan 23 yaşındaki genç, kaçtıktan iki gün sonra polis ekipleri tarafından sokakta çevresi sarılarak yakalandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 16:49 ABONE OL
2 gündür kaçan coronavirüs şüphelisi çocuğun etrafı sarılarak...

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Servergazi Devlet Hastanesine yüksek ateş, şiddetli öksürük ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle başvuran Emrehan K. isimli genç, hastanenin izolasyon alanına alındı. Hastanenin izolasyon alanından kaçan gencin odasında olmadığının fark edilmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Akşam saatlerinde hastaneden firar eden genç adamı polis ekipleri ailesi ve yakınları başta olmak üzere birçok adreste arama yapmasına rağmen bulamadı.

Emrehan K.'yi her yerde arayan polis ekipleri kentin en işlek caddelerinden olan İstiklal Caddesi üzerinde yakalayarak etrafını sardı. Güvenlik önlemleri alınan alanda sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Kısa sürede gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri gerekli önlemleri alarak Emrehan K.'yi ambulansa alarak Servergazi Devlet Hastanesine götürdü.

Yaşananlara tanık olan esnaf Murat Yıldız ise İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Korona virüs şüphelisiymiş sanırım. Polisler geldiler. Ambulans eşliğinde alıp götürdüler" dedi.

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2 gündür kaçan coronavirüs şüphelisi çocuğun etrafı sarılarak...
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