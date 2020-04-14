Araç Vize Sorgulama Ve Randevu İşlemleri 2020: Araç Vize Sorgulama Nasıl Yapılır?

Trafikte seyreden tüm araçların zorunlu olarak muayene işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Araç vize sorgulama ve randevu işlemleri internetin günümüzde yaygınlaşmasıyla kolay bir şekilde alınmaktadır. Trafiğin güvenliğini sağlamak ve araç akışını kurallara uygun güvenli bir şekilde sağlayabilmek için araçların kendi kontrollerini sağlaması gerekmektedir. İşte Araç vize sorgulama ve randevu işlemleri 2020: Araç vize sorgulama nasıl yapılır? Sorularının cevabı ve daha fazlası haberimizin detayında sizlerle…

Araç Vize Randevusu Nasıl Alınır?

Trafikte güvenli sürüşün sağlanması için araçların belli bir süre içerisinde yasal olarak muayene işlemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aracın muayeneden onaylı geçmesi trafiğe çıkabilmesi açısından önemlidir. Muayeneden onay alan araç trafiğe çıkabilmektedir. Muayenesiz araç trafiğe çıkarsa belli bir cezası vardır ve bu kurallara aykırıdır.

Araç vize işlemleri için iki farklı şekilde randevu alınabilmektedir. Online olarak ya da telefonla araç vize randevusu alabilirsiniz.

TÜVTÜRK çağrı merkezinin 0850 222 88 88 numarasını arayarak araç vize randevusu alabilirsiniz. Ya da TÜVTÜRK internet sitesine girerek araç muayene randevusu alınabilmektedir. TÜVTÜRK internet sitesine girdiğinizde muayeneden önce yapılması gerekenler adım adım karşınıza çıkacaktır. Randevu almadan önce muhakkak burada yazılanları okumalı ve aracınızı adım adım araç muayenesine hazırlamalısınız.

Muayene için randevu alırken araç ruhsatınızı yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Araç ruhsatında yer alan bazı bilgiler istenecektir.

Aracınızı muayeneye götürmeden önce gereken kurallara uyarsanız muayeneden onaylı çıkmanızda büyük bir etkendir. Araç vize randevusunu uygun olan istediğiniz gün ve saatte almanız mümkündür. Sistemdeki uygun gün ve saatler otomatik olarak karşınıza çıkmaktadır. Kendi uygunluğunuza göre istediğiniz günü ve saati seçebilirsiniz.

Araç Vize Sorgulama

Araç muayene işlemi trafiğin güvenle ve sorunsuz akması için gerekli rutin bir kontroldür. Muayenesiz araçların trafikte olması hem sürüş güvenliği açısından hayati risk taşımaktır hem de kaza riski oranlarını arttırır. Araç vize sorgulama işlemi trafiğin güvenle akmasından kaynaklı çok önemlidir. Her sürücü aracını kurallara uygun olarak muayeneye götürmelidir.

Araç vize sorgulama işlemini E-devlet üzerinden kolayca yapabilirsiniz. E-devlet vatandaşlara birçok hizmeti sağlamakla birlikte TÜVTÜRK muayene durum sorgulama hizmetini de vermektedir.

İlk olarak E-devlet sistemine erişim için kimlik doğrulaması gerekmektedir. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifrenizi girdikten sonra sisteme giriş yapabilirsiniz. Eğer şifrenizi bilmiyorsanız ve internet bankacılığı kullanıyorsanız bankanız aracılığıyla da e-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra TÜVTÜRK Muayene Durum Sorgulama penceresine erişim sağlamanız gerekmektedir. Eğer direkt olarak bu sekmeyi bulamıyorsanız yukarıdaki arama kısmına yazabilirsiniz.

TÜVTÜRK Muayene Durum Sorgulama bölümüne gelindikten sonra 2 aşamalı olarak sorgulama işlemi gerçekleştirilir. İlk olarak muayene sorgu formu kısmından sorgulamaya yapabilirsiniz ve sonrasında 2. aşama olarak muayene sorgu sonucunu görebilirsiniz. Formları doldururken plaka numarası ve muayene numarası bilgisi istenmektedir. Bu bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra araç bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Araç Vize Ücretleri

Araç muayenesi yasal olarak yapılması zorunlu ve trafiğin güvenliliği için oldukça önemli bir işlemdir. Araç vize ücreti belirli ücret karşılığında yapılabilmektedir. Araç vize fiyatları her yıl aralık ayında güncellenir ve yeni bir fiyat listesi çıkar. Araç muayene ücretleri ödemesi sadece istasyonlarda ve nakit olarak yapılabilmektedir.

Araç türüne göre araç vize ücretleri değişmektedir.

Otobüs, Kamyon, Çekici, Tanker taşıtları için 462,56 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork taşıtları için 342,20 TL

Traktör (Römorklu/Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet taşıtları için 174,64 TL

Araç vize ücretleri 2020 için fiyatlandırma yukarıdaki gibidir.

Araç Muayene Randevusu Ücretli Mi?

Her araç sahibi trafiğin güvenliğini sağlamak zorundadır ve belli başlı uyması gereken kurallar vardır. Bunlardan biri aracın muayenesidir. Aracın muayenesi belli bir süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte araç muayene randevusu almakta basitleşmiştir. Araç muayene randevusu almak için telefonla TÜVTÜRK çağrı merkezini arayabilir ya da online olarak TÜVTÜRK sitesinden randevu alabilirsiniz. Aynı zamanda E-devlet sisteminden de randevu talep edebilirsiniz. Araç muayene randevusu almak ücretli değildir. Ücretsiz bir şekilde uygun olan saat ve günde araç muayene randevunuzu alabilmeniz mümkündür.

Araç Muayene Randevusu İptal Etme

Araç muayene randevusu aldıktan sonra randevunuzda değişiklik ve iptal yapabilirsiniz. Eğer telefonla randevu aldıysanız aynı numarayı arayarak randevu iptal veya değişiklik talep edebilirsiniz. İnternet üzerinden randevu aldıysanız randevu sayfasına gelip bilgilerinizi girdikten sonra çıkan seçeneklerle birlikte randevunuzu iptal edebilir veya güncelleyebilirsiniz. Randevularınızın tamamını tarihi gelmeden önce değiştirebilir veya iptal edebilirsiniz. Bu işlem ücretsizdir.

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