Araç Yetki Belgesi Sorgulama 2020: Araç Alım Satım İçin Yetki Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Araç alım satımında dolandırıcılığı önlemek adına yürürlüğe giren araç alım satım yetki belgesi almak zorunludur. Araç alım satım yetki belgesi ile birlikte yasal olmayan tüm işlemlerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Araç satış yetki belgesi ikinci el araç satımında en önemli etkenlerden biridir. İşte Araç yetki belgesi sorgulama 2020: Araç alım satım için yetki belgesi sorgulama nasıl yapılır? Sorularının cevabı ve daha fazlası haberimizin detayında sizlerle…

Araç Alım Satım Yetki Belgesi

Araç alım satım yetki belgesi araç satışındaki dolandırıcılığın önüne geçmek için gelen bir yasal düzenlemeyle birlikte zorunlu hale gelmiştir. İkinci el araç satımından kaynaklı sorunları en aza indirmek için birçok düzenlemeye giden bakanlık bu kararla birlikte araç satımında yasal güvenliği sağlamak adına önemli adımlar atmıştır. Araç satış yetki belgesi olmayan hiçbir işletme artık araç alım satımını gerçekleştirmesi mümkün olmayacak.

Araç yetki belgesi almak için belirli şartlar vardır. Bu şartları sağladıktan sonra araç alım satım yetki belgesi için başvuru yapabilir ve süreci ilerletebilirsiniz.

Araç Yetki Belgesi Sorgulama

Araç yetki belgesi alımı zorunludur. Yasal olarak araç yetki belgesi olmadan araç satımı yapmak mümkün değildir. Araç yetki belgesi sorgulamanın birçok farlı yolu vardır. Araç yetki belgesi sorgulama hizmeti, ticari araçların plaka numaralarıyla yetki belgelerini göstermek için kullanılır.

E-devlet ile Araç Yetki Belgesi Sorgulama

E-devlet sistemi üzerinden araç yetki belgesi sorgulanabilmektedir. E-devlet sistemine giriş yapabilmek için T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz yeterlidir. Eğer e-devlet şifrenizi hatırlamıyorsanız internet bankacılığı üzerinden e-devlet sistemine giriş yapılabilmektedir. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına Taşıt Yetki Belgesi Sorgulama yazmanız gerekmektedir. Karşınıza bir pencere açılacak ve burada istenilen bilgileri doldurduğunuzda araç yetki belgesini sorgulayıp sonucu görebilirsiniz.

T.C. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Sitesinden Araç Yetki Belgesi Sorgulama

Ulaştırma bakanlığının sitesine girerek araç yetki belgesi sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ulaştırma bakanlığının sitesine girdikten sonra arama kısmına araç yetki belgesi sorgulama yazarsanız karşınıza yetki sorgulama penceresi gelecektir. Araç yetki belgesi sorgulayabilmek e-devlet şifresiyle giriş yapmanız gerekmektedir. Şifrenizle giriş yaptıktan sonra yönergeleri izlerseniz araç yetki belgesi sorgulama işlemini hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

Araç Muayene Yetki Belgesi Dilekçe Örneği

Araç yetki belgesi, araç sahibi dışında başka birinin muayene yaptırabilmesi için gerekli bir dilekçedir. Araç sahibi olmadan eskiden başkası adına muayene yapılması mümkünden bunun düzensizlik ve usulsüzlük yaratmasıyla birlikte bir düzenlemeye gidildi ve araç sahibi olmadan araç muayenesi ancak yeti belgesi dilekçesiyle mümkün kılınmaktadır. Araç yetki belgesi örneği bu hususta aracını muayeneye götürmeye zamanı olmayanlar için nasıl yasıldığı merak edilen bir dilekçedir. Servis yetki belgesi ve araç muayene yetki belgesi olmadan araç sahibi dışında muayene mümkün değildir.

ŞİRKET ARAÇLARININ VEKALETLE ARAÇ MUAYENE YAPTIRILMASI İÇİN YAZI ÖRNEĞİ

Yazı Örneği

[Şirket Antetli Kağıdı]

.. / .. /….

Sayın Yetkili,

Mülkiyeti şirketimize ait olan aşağıda plakaları veya şasi numaraları belirtilen ……….. adet aracın muayenesini yaptırmaya tam yetkili ve mezun olmak üzere, şirketimiz çalışanlarından …………………………….. T.C. kimlik nolu ……….[Ad – Soyad ]………….., şirketimizce vekil tayin edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

[Firma Unvanı]

[Firma Vergi Dairesi / Vergi No]

[Şirket Yetkilisi Ad ve Soyadı]

[Kaşe ve imza]

Plaka veya şasi no (elle yapılan ekleme veya düzeltmeler kabul edilmeyecektir )

1.

2.

3.

Ek: Şirket imza sirküleri veya noter onaylı sureti (Geçerlilik tarihi içinde olmalıdır)

K Belgesi Süreci

K Yetki belgesi yurt içi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilmektedir. K belgesi taşıma türüne göre farklı kategorilere ayrılır.

K1 yetki belgesi, ticari amaçla taşımacılık yapacak olanlara verilir ve şirketlere 75 ton şahıslara 25 ton kapasite tanınır. Kamyonetlerle ve sadece il içi yapılabilmektedir.

K2 yetki belgesi, 3,5 ton altı araçlar ve sadece kişinin şahsi eşyalarını taşımasına izin veren bir yetki belgesidir.

K3 yetki belgesi, büro ve ev eşyası taşımacılığına izin verilmektedir.

K yetki belgesi olmadan taşımacılık yapmak yasal değildir ve yaptırımı vardır. Eğer K yetki belgesi olmadan taşımacılık yaparsanız para cezası alırsınız.

Yol izin belgesi sorgulama

Yol izin belgesi, trafiğin kontrole alınması ve yasal olarak taşımacılığın kontrol altına alınması için gereklidir. Yol izin belgesi sorgulama işlemini e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Yol izin belgesi alabilmek için araç yetki belgesi de gerekmektedir.

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