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bölgesinde koronavirüse rastlanmadı

ile terörden temizlenen 'nin ve ilçesinde yeni tip (Kovid-19) vakasının görülmediği bildirildi. Lokantalar, kahvehaneler ve halkın toplu bulunduğu iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulduğu ilçelerde güvenlik güçleri, halka zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, çıkanların ise mutlaka maske takmaları uyarısında bulunuyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 19:39 ABONE OL
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüse rastlanmadı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde alınan koronavirüs tedbirleri sürüyor.

Türkiye'de alınan tüm önlemlerin uygulandığı bölgedeki hastaneler, sağlık ocakları ve kamu kurumlarına giriş çıkışlarda sağlık kontrolleri yapılıyor.

Lokantalar, kahvehaneler ve halkın toplu bulunduğu iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulduğu ilçelerde güvenlik güçleri, halka zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, çıkanların ise mutlaka maske takmaları uyarısında bulunuyor.

Yapılan çalışmalar sayesinde her iki ilçede bugüne kadar koronavirüs vakasının görülmediği kaydedildi.

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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüse rastlanmadı
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