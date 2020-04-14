Başakşehir Belediyesi maske için kolları sıvadı

BAŞAKŞEHIR Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede gecesini gündüzüne katarak görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla harekete geçti. Sağlık çalışanlarının etkin olarak kullandığı yüz koruyucu siper maskeler, Türkiye'nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi olan Başakşehir Belediyesi Living Lab'de, 3D yazıcılarla üretilmeye başlandı. Titizlikle üretilen yüz koruyucu siper maskeler, doktor ve hemşireler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının kullanması için sağlık kuruluşlarına teslim edilecek.