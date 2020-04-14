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Batman'da tedbirlerine uymayan 512 kişiye 490 bin TL ceza

Batman'da, tedbirlerine uymayan 512 kişiye toplam 490 bin 745 TL idari para cezası verildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 18:39 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 18:43 ABONE OL
Batman'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 512 kişiye 490 bin TL ceza

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Batman Valiliği'nce alınan kararları ihlal eden 512 kişiye, 490 bin 745 TL idari para cezası uygulandı. Kapasitesinin yüzde 50'si üzerinde yolcu taşıyan 57 otobüs ve minibüse 27 bin 905 TL, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 191 kişiye 190 bin 708 TL, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 26 kişiye 12 bin 936 TL , sosyal mesafe kuralına uymayan 88 kişiye 108 bin 570 TL para cezası yaptırımı uygulanırken, maskesiz müşteri alan ve satış yapan marketler ile kapalı olması gerektiği halde faaliyetine devam eden iş yerlerine de 150 bin 626 TL idari para cezası verildi.

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Batman'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 512 kişiye 490 bin TL ceza
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