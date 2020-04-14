Bazı meydan ve caddeler kapatıldı

İstanbul'da bazı meydan ve caddelerde yaya trafiğine kısıtlama getirildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Zeytinburnu'ndaki 58. Bulvar Caddesi ve İstasyon Meydanı 27 Nisan 2020 tarihine kadar zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu'nda Koronavirüs yayılımını engellemek, azaltmak üzere elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz" dedi. Beyoğlu'nda da Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali caddeleri, 14 gün süreyle 09.00 ile 21.00 saatleri arasında yaya trafiğine kapatıldı.