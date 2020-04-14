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Corona virüsüne karşı önlemler artırılmaya devam ederken İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin çalışma faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Öte yandan saç ve güzellik bakımı yaptırmak isteyenler ‘’ mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. Sosyal mesafenin öneminin vurgulandığı şu dönemlerde saç bakım işlerini halletmek isteyenler evde kendi yöntemlerini denemeye başladı. Bakanlık, fiziksel temasın çok fazla olduğu bu yerlerin geçici bir süreliğine kapatıldığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Bu noktada, berberlerin, kuaförlerin ve güzellik salonlarının ne zaman açılacağı, kısıtlamanın hangi tarihte kaldırılacağı oldukça merak edilmeye başlandı. Peki, 2020 ? ? İşte konuya dair detaylı bilgiler…

Giriş Tarihi: 14.4.2020 17:34 ABONE OL
Berberler açık mı? Kuaförler ne zaman açılacak?

Berberler açık mı? Ülkemizde görülen corona virüsü tedbirlerine karşı birçok kurum geçici süreliğine kapandı. Saç bakım tasarımı işlevini gören berber&kuaför corona virüsü sürecinde açık mı kapalı mı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı, virüsün yayılma potansiyeli yoğun olduğu güzellik salonu, kuaför ve berberlerin geçici olarak kapatıldığını yayımladığı genelge ile duyurdu. Peki 2020 güzellik salonları, kuaförler ve berberler ne zaman, bu ay açılacak mı?

BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Uygulamanın kaldırıldığına yönelik yeni bir genelge yayımlandığı taktirde haberimizden ulaşabilirsiniz.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "corona virüs tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge ile corona virüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulacak.

Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

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Berberler açık mı? Kuaförler ne zaman açılacak?
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