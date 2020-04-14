BİM 17 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var?

BİM marketler zinciri her hafta getirdiği birbirinden yenilikçi ürünler ile tüketicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Dar ve orta gelirli aileler için biçilmiş kaftan durumunda bulunan BİM 17 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu, her hafta başından itibaren vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime sunulan katalogda çeşit çeşit eşyalar ve birbirinden indirimli ürünler yine bu hafta tüketicilerin dikkatini çekmeyi başaracak. Peki, BİM 17 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu haftaki katalogda dikkat çeken ürünler şöyle; '50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon, Polo Smart Akıllı Saat, Corby Smart Drone Zoom Pro CX007' Haberimizin içerisinden 17 Nisan Cuma BİM aktüel ürünler listesine ulaşabilir, indirimli ürünleri liste liste görüntüleyebilirsiniz…

BİM 17 NİSAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLERİNDE BU HAFTA NELER VAR?

BİM indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta sıkça takip ediliyor. Haftanın listesinde öne çıkan ürünler ise teknoloji meraklılarını mutlu edecek türden. Haberimizin devamında yer alan görsellerin üzerine tıklayarak haftanın aktüel kataloğuna erişim sağlayabilirsiniz…