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, , , Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? ?

Ülkemizde corona virüsü önlemleri kapsamında pek çok alanda değişiklikler yapılmaya devam ediliyor. Bunlardan bir tanesi de oldu. Son olarak Bakanlık tarafından 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve vatandaşlar marketlere giderek ihtiyaçlarını yasak gelmeden karşılamışlardı. Bu gelişmenin ardından bu sabah saatlerinden itibaren temel ihtiyaçlarını karşılamak için markete gitmek isteyen vatandaşlar "?" sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; , , , Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? İşte marketlerin açılış kapanış saatleri!

Giriş Tarihi: 14.4.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 11:13 ABONE OL
BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri

Corona virüs salgını nedeniyle vatandaşların en merak ettiği konular arasında yerini aldı. Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından sabah saatlerinden itibaren marketlere giderek ihtiyaçlarını almak isteyen vatandaşlar "?" sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; , , , Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? İşte marketlerin açılış kapanış saatleri 2020!

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Corona virüs salgını nedeniyle market çalışma saatlerinde değişiklikler olmuştu. Öte yandan hafta sonunu kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar eksiklerini tamamlamak, ihtiyaçlarını gidermek için marketlere gittiler. Bu bağlamda; marketler kaça kadar açık sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Haberimizin içerisinden , , , Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

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BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri
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